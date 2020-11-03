Мирзиёев по приглашению Си Цзиньпина выступит на церемонии открытия крупнейшей выставки в Китае

CentralAsia (UZ) - 4 ноября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению председателя Китая Си Цзиньпина выступит с приветственным видеопосланием участникам церемонии открытия третьей Китайской международной выставки импортных товаров в городе Шанхае.

В соответствии с повесткой дня мероприятия, лидер страны остановится на наиболее важных аспектах расширения взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, мерах совместного преодоления кризисных явлений, вызванных пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба президента.

Ожидается, что с приветственными посланиями также выступит ряд глав государств и правительств зарубежных стран.

С 5 по 10 ноября в городе Шанхае (Китай) состоится Третья китайская международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo 2020. Мероприятие проходит при поддержке Министерства коммерции КНР и Народного правительства г. Шанхая. Выставка будет проводиться под эгидой Всемирной торговой организации, Организации Объединенных Наций по промышленному развитию.

Справочно:

В Международной выставке импортных товаров и услуг China International Import Expo в 2018 году приняли участие 3 617 компаний из более чем из 151 станы, количество профессиональных посетителей достигло 406 200 человек.