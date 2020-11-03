Узбекистан и Монголия обсудили расширение сотрудничества

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков в формате видеоконференцсвязи провел переговоры с заместителем министра иностранных дел Монголии Батсумбэром Мунхжином, сообщает ИА «Дунё».

В ходе онлайн-беседы обсуждены вопросы дальнейшего развития отношений между Узбекистаном и Монголией в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.

Стороны с удовлетворением отметили положительную динамику взаимодействия в рамках ООН, ШОС и других международных структур, выразили готовность к продолжению продуктивного диалога на этих направлениях.

Заместители глав МИД подтвердили заинтересованность Узбекистана и Монголии в дельнейшем развитии межпарламентских связей путем активизации деятельности созданных в текущем году в законодательных органах двух стран Групп дружбы.

Рассмотрены предложения по повестке дня и срокам проведения совместных мероприятий, в том числе 6-го раунда узбекско-монгольских межмидовских политических консультаций.

В рамках беседы также состоялся обмен мнениями по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения