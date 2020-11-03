В Узбекистане начнут по-новому функционировать юридические техникумы

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана приняло постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию деятельности юридических техникумов Министерства юстиции Республики Узбекистан».

Согласно постановлению, с 2021/2022 учебного года приём документов в юридические техникумы осуществляется через: центры государственных услуг, Единый интерактивный портал госуслуг и официальный сайт Государственного центра тестирования.

Выпускники академического лицея при Ташкентском государственном юридическом университете с результатами 56 и выше баллов, а также абитуриенты, набравшие 60 и более процентов от общего количества баллов по тестам по специальности «юриспруденция» в вузах страны, принимаются в юридические техникумы без вступительных экзаменов на основе контракта.

Постановлением утверждено Положение о порядке приема в юридические техникумы, согласно которому, прием в юридические техникумы осуществляется по рейтинговой системе баллов, накопленных в соответствии с параметрами приема на контрактной основе.

Успешно сдавшие вступительный экзамен абитуриенты из малообеспеченных семей, выпускники домов «Мехрибонлик» и Детских городков, абитуриенты с инвалидностью I группы, в том числе слепые, принимаются на основании государственного гранта по дополнительным параметрам приема.

Вступительные экзамены пройдут 25-30 августа в следующей форме: для граждан Узбекистана – тесты; для иностранных граждан – устное собеседование; для слепых – по конкурсу.

Тестовые испытания проводятся Государственным центром тестирования.