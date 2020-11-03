CentralAsia (UZ) - Тренер Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес провел открытый мастер-класс в Узбекистане, сообщает uzreport.

Наставник ММА, подготовивший больше всех чемпионов в истории боёв без правил, является одним из основателей зала АКА (American Kickboxing Academy). Начал заниматься единоборствами в 1978 году с таеквондо. Свою профессиональный кикбоксерскую карьеру начал в 1985. Впервые стал чемпионом мира по кикбоксингу в 1992 году, в 1995 году стал чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1996 году впервые столкнулся с ММА, помогая бойцу Брайану Джонсону улучшить его навыки в кикбоксинге. Первым чемпионом UFC для Хавьера стал Фрэнк Шемрок в 1997. После этого Хавьеру удалось воспитать огромное множество чемпионов UFC. Единственный тренер ученики которого одновременно забрали пояса в 3ех самых тяжелых весовых категориях UFC (Кейн Веласкес - тяжелый вес, Дэниэль Кормье - полутяжелый вес, Люк Рокхолд - средний вес).

Благодаря работе Хавьера АКА на данный момент считается одним из самых лучших залов для тренировок профессиональных бойцов ММА в мире.