Американские ученые разработали препарат для борьбы с ожирением

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Американские ученые создали препарат, который помогает ускорить метаболизм и снизить вес. При этом достаточно одной инъекции. Об этом пишет Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Антитело BFKB8488A имитирует действие гормона, который отвечает за обмен веществ, расход энергии и пищевое поведение.

Специалисты провели эксперимент с участием 60 добровольцев, у которых есть лишний вес. Участников разделили на две группы: одни получали препарат, другие – плацебо.

Исследователи установили, что однократная инъекция антитела дает эффект на 60 дней. У испытуемых снизился вес на 1,2 килограмма.

Любопытно, что те, кто получил антитело, отмечали отторжение сладкой еды.

Ученые намерены продолжить клинические испытания, однако уже сейчас можно сделать вывод, что с помощью препарата можно корректировать пищевое поведение людей с ожирением и помогать им худеть.