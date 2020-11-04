Новым министром здравоохранения Узбекистана назначен Абдухаким Хаджибаев

CentralAsia (UZ) - Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 3 ноября одобрили кандидатуру Абдухакима Хаджибаева на пост министра здравоохранения Узбекистана, сообщает Газета.uz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Теперь президент Шавкат Мирзиёев должен подписать постановление о назначении Абдухакима Хаджибаева главой Минздрава.

С февраля 2017 года министром здравоохранения работает Алишер Шадманов. Абдухаким Хаджибаев с июля 2020 года до настоящего времени занимал пост первого замглавы Минздрава.

Его предшественник на посту министра Алишер Шадманов был назначен министром здравоохранения в феврале 2017 года. До назначения на эту должность работал председателем комитета по вопросам науки, образования, культуры и спорта Законодательной палаты Олий Мажлиса.