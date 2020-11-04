В Монголии объявили штормовое предупреждение

CentralAsia (MNG) - Жителей Гоби и некоторых аймаков Монголии предупредили об ухудшении погодных условий.

По данным синоптиков, снег и метели ожидаются сегодня, 4 ноября, в большей части западных аймаков и западных частях центральных аймаков, а 5 ноября — в большей части центральных аймаков, северных частях Гоби и некоторых частях восточных аймаков.

Снег ожидается в восточных частях западных аймаков, большей части центральных аймаков, некоторых частях восточных аймаков и северных частях Гоби 5 ноября, в восточных частях западных и восточных аймаков и в некоторых частях центральных аймаков 6 ноября, в некоторых частях восточных аймаков 7 ноября и в горных районах Хангая, Хубсугула и Хэнтия 8 ноября.

Скорость ветра временно достигнет 15-17 м / сек в некоторых частях страны 5 и 6 ноября, а в Гоби и равнинах 7 и 8 ноября.

При понижении температуры с 6 ноября в горных районах Алтая, Хангая, Хубсугула и Хэнтия, в районе Хурэнбэлчира, в истоке реки Завхан, в бассейнах рек Идэр, Тэс, Туул и Тэрэлж температура будет колебаться от -16 до -21 градуса Цельсия ночью и от -1 до -6 днем.

В южных частях региона Гоби температура будет ночью от -1 до -6, а днем от +4 до +9.

В других регионах ночная температура составит от -8 до -13 градусов по Цельсию, а дневная - от -2 до +3 градусов по Цельсию. Небольшое повышение температуры ожидается 7 ноября в западном регионе и 8 ноября на большей части территории страны.

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