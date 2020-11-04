Фракция Демпартии: требуем отставки министра Г.Ёндона, не придерживающегося трудовой этики

CentralAsia (MNG) - Глава фракции Демократической партии в парламенте Д.Ганбат сообщил, что премьер-министру направлено заявление об отставке министра горной и тяжелой промышленности Г.Ёндона.

2 ноября состоялось заседание фракции, на котором обсуждались 4 вопроса, в том числе проект закона о судах, проект закона о градостроительстве и текущая ситуация в сфере национальной безопасности. Также премьер-министру была подана отставка министра горнодобывающей и тяжелой промышленности Г. Ёндона в связи с предполагаемыми нарушениями этических норм.

Д.Ганбат сказал: «Демократическая партия одобрила закон о стеклянных счетах, когда ДП была партией большинства в 2012-2016 годах. Согласно закону, о сделках на сумму свыше 5 млн.тугриков (примерно $ 1754) следует сообщать открыто. Г.Ёндон, министр горной и тяжелой промышленности, оплатил учебу своих детей из государственного бюджета. И он объясняет это как обычное дело. И правительство не принимает никаких обвинений».

«Текущая ситуация в Монголии не очень хорошая, и у нее много долгов. В это время использование государственного бюджета на частные цели и заявление о том, что возврат уже произведен, является самым неэтичным вопросом», добавил он.

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