Бывший глава Минздрава Узбекистана назначен ректором Ташкентской медицинской академии

- Узбекистан, общество
- 8:51, 04 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Бывший министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов назначен ректором Ташкентской медицинской академии, а бывший ректор вуза — советником президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.
В соответствии с постановлением правительства от 3 ноября, Шадманов Алишер Каюмович назначен на должность ректора Ташкентской медицинской академии. Об этом сообщает УзА.
Ранее сообщалось, что новым главой Минздрава Узбекистана стал Абдухаким Хаджибаев, работавший в должности первого заместителя министра здравоохранения.