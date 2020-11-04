Бывший глава Минздрава Узбекистана назначен ректором Ташкентской медицинской академии

CentralAsia (UZ) - Бывший министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов назначен ректором Ташкентской медицинской академии, а бывший ректор вуза — советником президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

В соответствии с постановлением правительства от 3 ноября, Шадманов Алишер Каюмович назначен на должность ректора Ташкентской медицинской академии. Об этом сообщает УзА.

Ранее сообщалось, что новым главой Минздрава Узбекистана стал Абдухаким Хаджибаев, работавший в должности первого заместителя министра здравоохранения.



