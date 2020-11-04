В Узбекистане за сутки выявили 231 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане за сутки 3 ноября было зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки скончался 1 больной коронавирусом. Всего летальных исходов по стране - 574.

К сегодняшнему дню выздоровели 64 885 человек из 67 626 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2 167 пациентов, болеющих Covid-19, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 257 находится в тяжелом состоянии, а 69 - в критическом.