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  4 ноября 2020
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В Узбекистане за сутки выявили 231 новый случай коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане за сутки 3 ноября было зарегистрирован 231 новый случай заражения коронавирусом.

По данным Минздрава, за сутки скончался 1 больной коронавирусом. Всего летальных исходов по стране - 574.

К сегодняшнему дню выздоровели 64 885 человек из 67 626 официально зарегистрированных пациентов с Covid-19, эффективность лечения составляет 96%.

К сегодняшнему утру из 2 167 пациентов, болеющих Covid-19, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 257 находится в тяжелом состоянии, а 69 - в критическом.

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