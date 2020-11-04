На утро 4 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 432 человек. Всего — 113 741

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 197;

- Павлодарская область - 41;

- Северо-Казахстанская область - 33;



- город Нур-Султан - 31;

- Акмолинская область - 28;



- город Алматы - 23;

- Костанайская область - 17;

- Карагандинская область - 16;

- Западно-Казахстанская область - 14;

- Алматинская область - 13;

- Атырауская область - 9;



- Актюбинская область - 5;



- Жамбылская область - 4;

- город Шымкент - 1.



Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 113 741 случай заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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