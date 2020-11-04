На утро 4 ноября в Казахстане коронавирус выявлен у 432 человек. Всего — 113 741

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 432 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 197;
- Павлодарская область - 41;
- Северо-Казахстанская область - 33;
- город Нур-Султан - 31;
- Акмолинская область - 28;
- город Алматы - 23;
- Костанайская область - 17;
- Карагандинская область - 16;
- Западно-Казахстанская область - 14;
- Алматинская область - 13;
- Атырауская область - 9;
- Актюбинская область - 5;
- Жамбылская область - 4;
- город Шымкент - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлен 113 741 случай заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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