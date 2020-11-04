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  4 ноября 2020
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В Монголии от коронавируса лечатся 12 иностранных граждан

CentralAsia (MNG) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии за сутки возросло на два человека и достигло 352. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Дулмаагийн Нямхуу.

Среди новых зараженных один гражданин Монголии, вернувшийся из Индии спецрейсом Нью-Дели — Улан-Батор 20 октября, и дальнобойщик из России, приехавший через КПП Алтанбулаг 2 ноября.

Накануне в Монголии тест на коронавирус сдали 613 человек, один пациент был выписан из НИЦИЗ после полного выздоровления, общее число излечившихся выросло до 314 человек.

«В последние дни было много случаев заражения международных водителей грузовиков. В настоящее время НИЦИЗ лечит 16 водителей с коронавирусной инфекцией, 12 из которых — иностранцы», - добавил Нямхуу.


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Коронавирус в Монголии
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