За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 117 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 893 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 226;

- Нур-Султан - 14 023;

- Атырауская область - 11 104;

- Карагандинская область - 10 181;

- Восточно-Казахстанская область - 8568;

- Западно-Казахстанская область - 6846;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4833;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4094;

- Павлодарская область - 4054;

- Акмолинская область - 3426;

- Туркестанская область - 3352;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3242;

- Костанайская область - 3216;

- Кызылординская область - 3134.

Коронавирус в Казахстане

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