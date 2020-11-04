За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 117 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 177 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 893 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 226;
- Нур-Султан - 14 023;
- Атырауская область - 11 104;
- Карагандинская область - 10 181;
- Восточно-Казахстанская область - 8568;
- Западно-Казахстанская область - 6846;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4833;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4094;
- Павлодарская область - 4054;
- Акмолинская область - 3426;
- Туркестанская область - 3352;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3242;
- Костанайская область - 3216;
- Кызылординская область - 3134.
Коронавирус в Казахстане
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