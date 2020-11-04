В Узбекистане впервые в онлайн формате проходит Неделя инновационных идей

CentralAsia (UZ) - Одна из крупнейших онлайн-выставок в Центральной Азии "InnoWeek.uz 2020" стартовала в Узбекистане 3 ноября этого года.

В организованной Министерством инновационного развития неделе примут участие представители более 30 стран, ведущие международные организации и компании, специалисты в области науки и инноваций из Австрии, Великобритании, Нидерландов, Италии, Израиля, России, США и других стран.

В списке зарегистрированных более 2000 посетителей из 50 стран, 83 стенда и 39 спикеров из 18 стран, представители ведущих международных организаций и компаний, а также ведущие специалисты в области инноваций.

Как сообщается, InnoWeek.uz 2020 не имеет ограничений по площади и времени, и любой желающий может посетить 3D-выставку в любое время суток.