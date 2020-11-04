В Туркменистане гражданам запретили поездки по стране, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Власти Туркменистана до 1 января 2021 года запретили гражданам поездки по стране без уважительной причины, пишет туркменская служба Радио Свобода.

«Сегодня в разных городах Туркменистана в санэпидемстанции людям не сделали тесты на коронавирус для поездки в Ашхабад. С сегодняшнего дня до 1 января требуется уважительная причина для поездки: приглашение на работу, командировка, направление в больницу, телеграмма о смерти родственников и прочее», – рассказал корреспондент издания.

Теперь для поездок между городами жителям республики нужно представлять обоснование специальной комиссии, в состав которой будут входить представители полиции, миграционной службы, региональных и санитарных властей, Министерства здравоохранения и Министерства национальной безопасности.

Ранее для поездок внутри страны граждане должны были получить справку с результатом теста на коронавирус, однако с конца прошлой недели людям начали отказывать в отборе тестов и выдаче справок. По данным корреспондентов, из-за новых требований жители областей, работающие в столице, лишились возможности добраться до Ашхабада.

Ограничение носит неофициальный характер. Туркменская служба Радио Свобода связывает такие меры с эпидемией коронавируса. По данным издания, правительство планирует усилить карантинные меры, в том числе приостановить внутренние авиарейсы, закрыть передвижение между регионами и запретить массовые мероприятия.

В марте туркменские власти уже вводили ограничения на передвижение населения внутри страны. Закрыто железнодорожное и автобусное сообщение, между регионами перекрыты многие автодороги. Фактически из одного региона до другого сейчас можно добраться только воздушным транспортом. При этом в стране продолжают настаивать на отсутствии коронавируса.

Представители миссии ВОЗ 15 июля рекомендовали властям Туркменистана принимать меры, «как будто коронавирус уже выявлен». В стране уже вводили карантинные меры: закрыли рынки, крупные магазины и мечети. Во всех регионах представители власти обходили дома с призывом не выходить на улицу и носить маски, а также ввели штрафы за неношение маски. Тех, кто не может оплатить штрафы, отправляли на сбор хлопка, а сотрудникам полиции поручили ежедневно выписывать по меньшей мере один штраф за нарушение масочного режима.