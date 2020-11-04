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  4 ноября 2020
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Президентские выборы в США: Трамп лидирует во Флориде и Техасе, Байден в Аризоне

CentralAsia (CA) -  В США постепенно закрываются избирательные участки, идет подсчет голосов в штатах.

Как сообщают американские СМИ, пока действующий президент Дональд Трамп лидирует в штатах, которые в сумме дают 170 выборщиков (итого 295 голосов и переизбрание), кандидат от Демократической партии Джо Байден — в штатах, на которые приходится 39 голосов.

Но во многих колеблющихся штатах подсчитано меньше половины голосов, а в некоторых гонка очень напряженная и уже несколько раз менялся лидер.

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