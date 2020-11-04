В Москве гражданку Узбекистана, оставившую ребенка у входа в метро, оштрафовали и отпустили из СИЗО

CentralAsia (UZ) - Мировой суд оштрафовал на 50 тысяч рублей (более 600 долларов) гражданку Узбекистана Мафтунахон Каримову, которую обвинили в оставлении своего ребёнка в опасности. Женщину освободили из следственного изолятора, сообщил «Новой» ее адвокат Александр Тимошенко.

Каримову задержали на следующий день после того, как утром 12 февраля она оставила двухмесячного сына в подземном переходе возле метро «Парк Победы». Как объясняла женщина, она хотела спасти ребёнка от голода и нищеты, поэтому отнесла его в людное место.

«Человек попал в тяжелейшую ситуацию, для него безвыходную. Можно долго обсуждать, куда она могла бы пойти и что сделать, — рассказывал Александр Тимошенко. — Она сделала все, что могла: отвезла ребенка к людям: "Спасите. Я не справляюсь. Со мной он умрет"».

Изначально Каримовой инкриминировали покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК). По этой статье ей грозило до 15 лет колонии. Адвокат настаивал, что покушение на убийство — это умышленное деяние, «а у Мафтунахон и близко этой цели не было».

В сентябре, накануне рассмотрения дела по существу, Дорогомиловский районный суд переквалифицировал обвинение на ст. 125 УК (оставление в опасности), максимальное наказание по которой — до года лишения свободы.

Как сообщала ранее "Новая газета", Мафтунахон родила от соотечественника, которого позднее посадили за тяжкое преступление.

Позже, перебравшись в Подмосковье, женщина жила в Наро-Фоминске. В месяц Мафтунахон удавалось зарабатывать в лучшем случае около десяти тысяч рублей. Почти половина суммы уходила на оплату койки. 26 ноября прошлого года Мафтунахон родила мальчика Исломбека. Ее выписали через 10 дней после родов, а малыша — лишь через полтора месяца. Исломбек появился на свет недоношенным, с врожденным заболеванием. После выписки Мафтунахон забрала его домой. Нередко она была вынуждена ходить на работу с малышом на руках. Сидеть с ребенком каждый день было некому.

— В феврале мальчик простудился. Врач выписал ему препараты. Все деньги, которые были, Мафтунахон потратила на лекарства, — рассказывает адвокат Тимошенко. — Ребенок кричит от голода. У нее молока нет, сил нет — ничего нет. Она понимает: малыш умирает, завтра-послезавтра его уже не будет. В этом состоянии Мафтунахон решила отдать ребенка государству, чтобы оно его спасло.

До конца не понимая, куда можно обратиться, Мафтунахон пошла в роддом. По словам адвоката, оттуда ее выгнали, пригрозив вызвать полицию (позднее в перинатальном центре заявили, что женщина к ним за помощью не обращалась). Ближе к вечеру она узнала, что в Наро-Фоминске работает детский дом. Но там ей не открыли.

Около пяти часов утра рядом с метро «Парк Победы» остановилась машина с Мафтунахон. Зайдя в подземный переход, она увидела продуктовые автоматы. Как подчеркивает адвокат, мать положила малыша, укутанного во все теплое, на стул, стоящий рядом, и убежала.

Почти сразу же мальчика обнаружили прохожие. Его положили в больницу и вылечили от простуды. Сейчас он под присмотром органов опеки в доме малютки.

Мафтунахон из СИЗО. Фото предоставлено адвокатом

Саму Мафтунахон нашли по камерам видеонаблюдения и задержали на следующий день, 13 февраля. Изначально ей предъявили обвинение по ст. 125 УК («Оставление в опасности»). Максимальное наказание — до одного года лишения свободы. Александр Тимошенко утверждает, что фигуранты таких дел, как правило, «отделываются штрафами, а реального лишения свободы обычно не бывает».

Позднее Мафтунахон предъявили обвинение по более тяжкой статье — «Покушение на убийство малолетнего» (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК), до 15 лет лишения свободы.

Защита считает, что изменение квалификации преступления произошло на фоне сообщений ряда СМИ, преимущественно российских телеканалов, окрестивших Мафтунахон «матерью-кукушкой», которая бросила ребенка умирать «на снегу».

— У Мафтунахон не было и мысли убить ребенка, она хотела его спасти. Человек попал в тяжелейшую ситуацию, для него безвыходную. Можно долго обсуждать, куда она могла бы пойти и что сделать. Обратиться в полицию? Она ее боится и дрожит от одного упоминания. Найти бэби-бокс? Она не знает, что это такое и где находится. Позвонить в органы социальной защиты? Она почти не говорит по-русски, — рассказывает Александр Тимошенко. — Мы рассуждаем с высоты нашего положения, а для нее это космос. Она сделала все, что могла: отвезла ребенка к людям. «Спасите. Я не справляюсь. Со мной он умрет». В сентябре расследование дела было завершено. Дело рассматривала коллегия присяжных. Адвокат Александр Тимошенко с самого начала рассчитывал на полное оправдание Мафтунахон:

"Покушение на убийство — это умышленное деяние, когда человек хочет его совершить. У Мафтунахон и близко этой цели не было. Я надеюсь, выиграв суд, мы сможем вернуть ей ребенка. Он для нее — луч света в темном царстве", - сказал адвокат.