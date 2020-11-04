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  4 ноября 2020
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В Польше убит 16-летний парень из Казахстана, приехавший на учёбу

CentralAsia (KZ) -  В польском городе Ополе-Любельске 2 ноября был застрелен 16-летний гражданин Казахстана, сообщает Министерство иностранных дел РК.

От полученной травмы он скончался на месте. Сообщается, что в Польшу молодой человек приехал на учебу.

- В результате огнестрельного ранения погиб гражданин Казахстана 2004 года рождения. Проводятся следственные действия, — говорится в сообщении ведомства.

По словам официального представителя министерства Айбека Смадиярова, по факту происшествия начато расследование. Подозреваемые пока не найдены.

По данным польской прокуратуры в городе Люблин, он был застрелен, когда собирался с друзьями в парк собирать яблоки. Казахстанец учился в школе-интернате в Ключковице-Оседле по международной программе. Прокуратура не предоставила других подробностей дела.

По данным МИД, посольство Казахстана в Польше находится на связи с родственниками погибшего и проводит работу с местными властями, чтобы доставить тело казахстанца на родину.

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