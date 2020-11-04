ИГ взяло ответственность за теракт в Вене

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CentralAsia (CA) - Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в столице Австрии, сообщает Euronews.



Жертвами нападения в понедельник вечером стали четыре человека, раненых — более 20. Террорист был ликвидирован полицией через девять минут после того, как он открыл огонь.



По всей Австрии во вторник в 12:00 объявлена минута молчания — в память о жертвах теракта в центре Вены. А со среды в стране начнется трехдневный национальный траур.



Власти страны призывают не допускать проявлений религиозной и национальной нетерпимости.



«Мы должны осознавать, что это не противостояние между христианами и мусульманами или между австрийцами и мигрантами. Нет, это борьба между большинством тех, кто верит в свободу, и теми немногими, которые желают войны. Это борьба между цивилизацией и варварством. Эту борьбу мы будем вести со всей решительностью», - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.



Террорист, по данным МВД Австрии — 20-летний албанец, выходец из Северной Македонии. Он отбывал срок по обвинению в попытке присоединиться к экстремистам в Сирии, но в декабре прошлого года был досрочно освобождён.



В МВД не исключают, что нападавший действовал в одиночку, но тем не менее продолжают активные поиски возможного сообщника, о котором говорилось накануне. Идут обыски и аресты: менее чем за сутки были задержаны полтора десятка человек, в том числе из ближайшего окружения террориста. Двое подозреваемых задержаны в Швейцарском кантоне Цюрих, а в Северную Македонию власти Австрии направили запрос относительно еще троих.