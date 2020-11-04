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  4 ноября 2020
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Президентские выборы в США: Пока Байден впереди. Но все решится в «колеблющихся» штатах

CentralAsia (KZ) -  По данным Associated Press, на 10:40 по бишкекскому времени кандидат от демократической партии Байден пока набирает 227 голосов выборщиков, кандидат от Республиканской партии Трамп набирает 210 голосов выборщиков.

Но все решится в «колеблющихся» штатах. Важнейшие колеблющиеся штаты - Пенсильвания, Флорида, Аризона, Северная Каролина, Висконсин, Мичиган. В 2016 году Трамп во всех из них победил.

Сейчас Трамп лидирует в Пенсильвании (+13%, подсчитано 46% бюллетеней, 20 выборщиков), во Флориде (+3%, 94%, 29), в Северной Каролин (1,4%, 95%, 15), в Висконсине (4%, 53%, 10), в Мичигане (11%, 44%, 16).

Байден лидирует в Аризоне (+8, 75%, 11).

В нескольких ключевых штатах подсчет голосов может занять как минимум несколько дней. На данный момент во всех штатах, кроме Аляски, закрылись участки.

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