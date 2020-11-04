Двое монголок будут награждены японским орденом Восходящего солнца

CentralAsia (MNG) - Правительство Японии объявило об осеннем вручении наград в 2020 году иностранным гражданам. По сообщению посольства Японии в Монголии, гражданки Монголии Т.Мөнхцэцэг и Д.Наранцэцэг получат Орден Восходящего Солнца.

Орден Восходящего Солнца, знаком ордена на шейной ленте будет вручен Т. Мөнхцэцэг за ее вклад в продвижение академического обмена и взаимопонимания между Монголией и Японией. Она является профессором-консультантом кафедры азиатских исследований Национального университета Монголии.

Орден Восходящего Солнца, знаком на нагрудной колодке с розеткой будет вручен Д. Наранцэцэг за ее вклад в развитие японского языкового образования в Монголии и содействие взаимопониманию между Монголией и Японией. Д. Наранцэцэг — письменный, устный переводчик и бывший преподаватель Учебного центра Нихонмацу Национального университета Монголии и Японского агентства международного сотрудничества (JICA).

Орден имеет восемь степеней. В 2003 году орден Восходящего солнца подвергся реорганизации, были упразднены две младшие (7 и 8) степени ордена. Первая степень изначально была разделена на два класса — «орден Восходящего солнца с цветами павловнии» как высшая степень ордена и «орден Восходящего солнца на Большой ленте». В настоящее время «орден Восходящего солнца с цветами павловнии выделен в отдельную награду, занимающую в наградной системе Японии вторую позицию после «Высшего ордена Хризантемы».

Степени ордена Восходящего солнца:

1 степень — знак ордена на большой ленте, звезда.

2 степень — знак ордена на шейной ленте, звезда.

3 степень — знак ордена на шейной ленте.

4 степень — знак ордена на нагрудной колодке с розеткой.

5 степень — знак ордена на нагрудной колодке.

6 степень — знак ордена меньшего размера, чем предыдущая степень, на нагрудной колодке.

7 степень — подвеска в виде цветков павловнии на листе на нагрудной колодке.

8 степень — подвеска в виде цветков павловнии на листе без эмали на нагрудной колодке.

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