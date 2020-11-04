Монгольский молодой боец сразится с Майконом Мендонкой на LFA 96

CentralAsia (MNG) - Чемпион «Dragon House MMA» Д.Батсумбэрэл он же «Mongolian Falcon» (7-0-0) сразится с Майконом Мендонкой (10-4-0) на главном событии LFA96 (Legacy Fighting Alliance-96), которое состоится 4 декабря, за титул чемпиона.

Возможность сразиться в октагоне UFC откроется, если Д. Батсумбэрэлу удастся победить своего оппонента этой ночью.

Д.Батсумбэрэл стал чемпионом «Dragon House MMA» после победы над профессиональным бойцом ММА Хоакином Лопесом в марте прошлого года в Сан-Франциско. Также он выиграл свой первый бой против Джеймса Терри из Bellator MMA в сентябре 2019 года в Лос-Анджелесе.

В детстве Д.Батсумбэрэл занимался вольной борьбой. В настоящее время он работает в Пограничной части Монголии 0303 и имеет звание капитана.

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