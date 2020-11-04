Фото — Дональд Трамп и Джо Байден от юности до наших дней

В 1999 они развелись, и в тот же год скончался отец Трампа.

11 октября 1991 года американская общественность была прикована к телеэкранам. Анита Хилл, профессор права из Университета Оклахомы давала показания перед Юридическим комитетом сената. Слушание касалось кандидата в Верховный суд США Кларенса Томаса. Хилл утверждала, что тот многократно сексуально домогался ее, когда они вместе работали в администрации Рейгана.

Джо Байден был председателем комитета, и его решения во время процесса критикуют по сей день. Все участники панели были белыми мужчинами средних лет, а Байден отказался вызвать для показаний несколько других женщин, которые были готовы подтвердить слова Хилл.

Во время телевизионного интервью в 2019 году Байден сказал, что «сожалеет из-за того, как с ней обошлись».

2000-е

В 2003 году Трамп стал ведущим нового телевизионного реалити-шоу «Ученик», которое помогло его репутации как бизнесмена и знаменитости. В этой передаче, которая с тех пор стала популярной по всему миру, участники боролись за менеджерскую позицию в бизнес-империи Трампа.

Трамп был звездой этого шоу на протяжении 14 сезонов, за которые, как он указал в финансовой декларации, ему заплатили 213 млн долларов.

В 2005 году он женился на своей нынешней супруге, Мелании Кнавс, модели из Словении. У них один общий сын, Баррон Уильям Трамп.

В 2008 году Байден еще раз баллотировался в кандидаты от демократов на президентских выборах США. Кандидатом - и президентом - тогда стал Барак Обама, а Байден вышел на новый уровень в политике в качестве вице-президента.