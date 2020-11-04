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  4 ноября 2020
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Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах

CentralAsia (CA) -  Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это.

«Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это», - написал он в Твиттере.

Твиттер пометил данный твит Трампа, как сомнительный.

По последним данным за Байдена проголосовали 238 выборщиков, за Трампа - 213 (данные Fox News на текущее время).
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