CentralAsia (CA) - Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это.



«Мы на большом подъеме, но они пытаются украсть выборы. Мы никогда не позволим им сделать это», - написал он в Твиттере.



Твиттер пометил данный твит Трампа, как сомнительный.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!