В Туркменистане на 20% выросли цены на молочные продукты

CentralAsia (TM) - За две недели во всех (частных и государственных) продовольственных магазинах Ашхабада в среднем на 20% подорожали молочные продукты, сообщают «Хроники Туркменистана».

В середине октября бутылка молока объемом в 1,5 литра в частных магазинах стоила 6 манатов ($1,7), а сейчас продается по 8 манатов ($2,2). Литровая упаковка молока «Dere», производимого в Марыйском велаяте, за этот же период подорожала с 13 до 18 манатов (от $3,7 до $5), 0,5 литра простокваши – с 6 до 7,50 манатов (от $1,7 до $2), сметана – с 3,50 до 6,50 манатов (от $1 до $1,8).

Издание отмечает, что цены в магазинах могут отличаться, потому что товары поставляют разные фирмы. Владельцы перерабатывающих организаций заявляют, что цены подняли производители из-за нехватки кормов для скота.

Перекрытые дороги между регионами и этрапами также негативно сказываются на ценах, и не только на молочные продукты.