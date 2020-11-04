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  4 ноября 2020
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В США закрылся последний избирательный участок
// Associated Press

CentralAsia (CA) -  Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске, сообщает Associated Press.

Сообщается, что там ожидаемо лидирует Дональд Трамп.

Согласно предварительным данным на 12:30 по бишкекскому времени, как пишет New York Times, Байден получил поддержку 223 выборщиков, Трамп — 212 выборщиков. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков.

Из-за системы почтового голосования в нескольких штатах подсчет голосов может занять как минимум несколько дней.

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