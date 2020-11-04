В США закрылся последний избирательный участок

// Associated Press

CentralAsia (CA) - Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске, сообщает Associated Press.



Сообщается, что там ожидаемо лидирует Дональд Трамп.

Согласно предварительным данным на 12:30 по бишкекскому времени, как пишет New York Times, Байден получил поддержку 223 выборщиков, Трамп — 212 выборщиков. Для победы необходимо как минимум 270 выборщиков.



Из-за системы почтового голосования в нескольких штатах подсчет голосов может занять как минимум несколько дней.