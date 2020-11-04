В Казахстане зафиксирован первый случай повторного заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - В Казахстане зарегистрирован первый случай повторного заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня во время брифинга сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Гульнара Абдрахманова.

По ее словам, пациентка впервые коронавирусом заразилась еще в апреле, во второй раз коронавирус у ее выявили в августе.

«Оба раза пациентка получала лечение в условиях стационара», - добавила Абдрахманова.

На данный момент, по последним данным оперштаба, в Казахстане зарегистрирован 113 741 случай заражения COVID-19, скончались 1837 человек.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения