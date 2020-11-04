В Узбекистане девушек арестовали на 10 суток за самосуд

CentralAsia (UZ) - В Алтыарыкском районе Ферганской области правоохранители задержали девушек, которые устроили самосуд.

По данным Telegram-канала «Фергана Kun.uz», две девушки избили местную жительницу в общественном месте из-за замечаний по поводу нарушения карантинных правил.

Следственным отделом ОВД Алтыарыкского района были составлены протоколы и переданы в Риштанский районный административный суд.

Согласно решению суда, две участницы инцидента были приговорены к 10 суткам административного ареста. Кроме того, одной девушке назначили штраф в размере 3 БРВ (669 тыс. сумов или 60 долларов США).