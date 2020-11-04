В России зафиксирован новый антирекорд по новым случаям коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки зарегистрировано 19 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии.

По данным оперативного штаба, новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 937 (25,0%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 693 454 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 62,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 491 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 402 220 человек.



