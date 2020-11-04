Число жертв коронавируса в России превысило 29 тысяч
- Азия и мир, общество
- 14:02, 04 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от коронавируса скончались 389 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 68 и Санкт-Петербурге – 66.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 29 217 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 693 454 человек, из них выздоровели — 1 266 931, под медицинским наблюдением остаются 402 220 пациентов.