Под Ташкентом толпа из сотен людей собралась у завода в надежде найти работу (видео)

Под Ташкентом толпа из сотен людей собралась у завода в надежде найти работу

CentralAsia (UZ) - В сосцетях распространилось видео с несколькими сотнями людей, которые, несмотря на карантин, собрались перед зданием Алмалыкского горно-металлургического комбината.

Видео вызвало резонанс среди пользователей соцсетей, некоторые из них отметили, что "из за пандемии многие мигранты остались без работы. Наверно по этому и такой хаос".

Пресс-служба АГМК прокомментировала инцидент.

«Сегодня в Алмалыке проходит ярмарка вакансий с участием предприятий и организаций, в частности, АГМК. Для проведения ярмарки выбран Дворец культуры «Металлург». Однако возникла пробка за счет большого количества желающих, в частности жителей близлежащих районов, которые хотели бы работать в АГМК.

Сразу после этого администрация города, представители АГМК перенесли «Ярмарку труда» в «Парк молодежи», расположенный на территории, прилегающей к Дворцу культуры", - отметили в пресс-службе.