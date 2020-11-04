В Милане неизвестные ограбили банк, проникнув через канализацию

- Азия и мир, происшествия
- 14:35, 04 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Итальянская полиция расследует ограбление банка Crédit Agricole на площади Пьяцца Асколи в Милане. Четверо вооруженных налетчиков проникли в здание во вторник утром: двое через главный вход, а двое — через подвал. Банк только что открылся, и в помещении находились лишь директор и двое сотрудников.
«Мы обнаружили в банковском хранилище дыру, через которую проходила канализация. Мы зашли в туннель, который использовали грабители. Его высота - 1,2 м, а ширина - 80 см», - передает слова одного из полицейских телеканал Euronews.
Полиция была на месте всего через 10 минут после нападения, но преступникам удалось скрыться. Они распылили содержимое огнетушителей и сбежали: по одним данным, через вырытый ими лаз, по другим — через канализационный люк.