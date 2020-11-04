После заявления Узгидромета Мирзиёев указал реформировать отрасль

CentralAsia (UZ) - После официального заявления Гидрометеорологической службы Узбекистана об утечке кадров и недостатке финансирования президент Шавкат Мирзиёев 3 ноября провел совещание, посвященное совершенствованию деятельности Гидрометеорологической службы.

На встрече было отмечено, что из-за многолетней запущенности это направление в Узбекистане отстало от времени. Аэрологические наблюдения не ведутся с 1995 года, что снижает надежность данных о погоде. По международным стандартам на территории нашей страны должно быть 4 тысячи станций, но на деле их всего лишь 335.

На встрече была представлена презентация о постепенной коммерциализации услуг в отрасли.

"В Гидрометцентре хранятся данные наблюдений за последние 100 лет. Это 18 миллионов листов. На совещании поставлена задача полностью оцифровать эти данные", - отмечается в официальном сообщении.

Также было поручено повысить заработную плату сотрудников и ввести систему долгосрочных премирований.

Ранее Центр гидрометеорологической службы сообщил на своем сайте, что низкие зарплаты в Узгидромете негативно сказываются на привлечении квалифицированных специалистов, особенно выпускников высших учебных заведений, а ведущие специалисты увольняются из-за низкой заработной платы.