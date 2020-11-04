Вторая волна коронавируса не последняя, - Научный совет Франции

CentralAsia (CA) - Вторая волна пандемии COVID-19, с которой сейчас борется Европа, вероятно, не последняя, и можно опасаться нескольких последовательных волн в конце зимы и следующей весной, считает Научный совет правительства Франции.

Как пишет издание Le Figaro, впереди ожидают многие месяцы чрезвычайно сложной ситуации.

Очень сложно предвидеть, как долго продлится вторая волна, потому что это зависит от самого вируса, его климатической среды, мер, которые будут приняты для ограничения циркуляции вируса, их одобрения и, следовательно, от их влияния, пишет Научный совет.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о повторном карантине, по крайней мере, до 1 декабря, указав, что цель заключалась в достижении уровня около 5 тыс. случаев заражения в день по сравнению с 40 тыс.-50 тыс. в настоящее время.

Могут возникнуть место несколько последовательных волн в конце зимы и весной 2021 года, что будет зависеть от различных элементов: климатического состояния, уровня и операционной эффективности стратегии «тестирование/отслеживание/изоляция». Поэтому правительствам придется управлять последовательными волнами обострения эпидемии до появления первых вакцин и/или лечения, возможно, во втором квартале 2021 года, полагают авторы.

Управлять этими последовательными волнами можно разными способами. Во-первых, можно рассмотреть стратегию типа включение/выключение, то есть чередование периодов ограничений и периодов расслабления.

Другая стратегия: поддерживать скорость распространения вируса ниже порога в 5 тыс. заражений в день с помощью политики подавления циркуляции вируса, как это сделали несколько азиатских стран, Дания, Финляндия и Германия. Такая стратегия влечет за собой решительные и своевременные меры каждый раз, когда возобновляется эпидемия.