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  4 ноября 2020
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В Узбекистане пройдёт Неделя антикоррупции

CentralAsia (UZ) -  В ноябре-декабре текущего года Национальный совет Узбекистана по противодействию коррупции совместно с Агентством по противодействию коррупции, профильными министерствами и ведомствами и международными организациями планирует провести Неделю антикоррупции.

Как сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции, мероприятие приурочено к празднованию 9 декабря - Международного дня борьбы с коррупцией в стране.

«В течение недели будут организованы международные и региональные конференции для изучения мнений и предложений местных и международных экспертов по работе, проводимой в Узбекистане в борьбе с коррупцией, а также для обсуждения текущих задач и тенденций», - отмечается в сообщении.

В рамках мероприятия будут проводиться дни открытых дверей для СМИ и широкой общественности в министерствах и ведомствах, опросы общественного мнения и кампании с участием молодежи, а также конкурсы по пропаганде борьбы с коррупцией.

На протяжении многих лет Узбекистан значился в международных отчетах как одна из самых коррумпированных стран мира. Например, в Индексе восприятия коррупции Transparency International 2019, который отслеживает уровень коррупции в мире, Узбекистан занимает 153 место из 180 стран и является одной из самых коррумпированных стран.

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