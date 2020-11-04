Правительство Узбекистана бесплатно обучает своих мигрантов русскому языку в Новосибирске

- Узбекистан, общество
- 15:36, 04 ноября 2020
- Просмотров: 358 English
CentralAsia (UZ) - В Новосибирске открылись курсы русского языка для граждан Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консулом Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов на своей странице в соцсети.
Представитель Узбекистана рассказал, что слушатели на курс уже набраны, прошли первые занятия.
По словам Юсупа Кабулжанова, граждане Республики Узбекистан воспользовались своим шансом освоить азы русского языка.
Финансирует курсы правительство Узбекистана.
В дальнейшем генконсульство планирует совместно с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан привлекать граждан своей страны, проживающих в Новосибирске к обучению самым востребованным профессиям, а также помогать их трудоустройству.