Правительство Узбекистана бесплатно обучает своих мигрантов русскому языку в Новосибирске

CentralAsia (UZ) - В Новосибирске открылись курсы русского языка для граждан Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консулом Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов на своей странице в соцсети.



Представитель Узбекистана рассказал, что слушатели на курс уже набраны, прошли первые занятия.

По словам Юсупа Кабулжанова, граждане Республики Узбекистан воспользовались своим шансом освоить азы русского языка.

Финансирует курсы правительство Узбекистана.

В дальнейшем генконсульство планирует совместно с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан привлекать граждан своей страны, проживающих в Новосибирске к обучению самым востребованным профессиям, а также помогать их трудоустройству.



