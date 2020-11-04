[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Правительство Узбекистана бесплатно обучает своих мигрантов русскому языку в Новосибирске

CentralAsia (UZ) -  В Новосибирске открылись курсы русского языка для граждан Узбекистана. Об этом сообщил генеральный консулом Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов на своей странице в соцсети.

Представитель Узбекистана рассказал, что слушатели на курс уже набраны, прошли первые занятия.

По словам Юсупа Кабулжанова, граждане Республики Узбекистан воспользовались своим шансом освоить азы русского языка.

Финансирует курсы правительство Узбекистана.

В дальнейшем генконсульство планирует совместно с Агентством по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан привлекать граждан своей страны, проживающих в Новосибирске к обучению самым востребованным профессиям, а также помогать их трудоустройству.

print
  • Состоялся форум горнодобывающих инвесторов «Discover Mongolia-2020»
  • Правительство Узбекистана бесплатно обучает своих мигрантов русскому языку в Новосибирске
  • В Монголии прошел семинар на тему «Платформа анализа профессиональных качеств и недостатков навыков»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com