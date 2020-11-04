Голосование в США прошло неожиданно мирно, но впереди — неопределенность, - американские СМИ о президентских выборах

CentralAsia (CA) - Американские СМИ впервые за многие годы не смогли выйти на утро после выборов с именем победившего кандидата. Зато не реализовались многие опасения, о которых пишет The Washington Post в статье под говорящим заголовком «После сезона страха, день голосования в Америке проходит в целом мирно».

Американцы пошли на выборы во вторник в атмосфере, в целом свободной от запугивания и насилия. И это несмотря на то, что во время предвыборной кампании кое-кто размахивал боевым оружием и балончиками с перечным газом, в целом предпочитая военный стиль.

Множество избирательных участков отрапортовали о небольших проблемах: технических вопросах, несоблюдением эпидемиологически безопасной дистанции между избирателями и других стандартных неприятностях. Тем не менее страхи насчет возможных беспорядков так и не подтвердились во время всего дня голосования во вторник. И это при том, что власти во многих городах готовились к моменту, который, как они боялись, подтолкнет и без того напряженную публику к нервному срыву — моменту объявления итогов голосования, говорится в статье газеты.

The Wall Street Journal в своей статье на первой полосе отмечает, что выборы показали раскол в американском обществе:

Портрет Америки, который открылся нам в результате президентских выборов во вторник — это портрет глубоко разделенной нации. Разделенной между мужчинами и женщинами, белыми и небелыми избирателями, жителями городов и сел. Есть разрыв и между выпускниками колледжей и теми, кто, кроме средней школы, другого образования получить не смог. Добавляется и разница во взглядах на то, что важнее: остановить пандемию или предотвратить дополнительный ущерб для экономики.

Опрос по всей стране, проведенный WSJ и другими СМИ показал, что президент Трамп пользуется наибольшей поддержкой среди мужчин, среди белых избирателей без диплома, среди сельских жителей. Одобрили кандидатуру Трампа и те, кто считает, что правительству надо придать приоритетное значение экономике, даже если это увеличит угрозу распространения эпидемии».

Но что будет, если выяснение победителя затянется?

The New York Times успокаивает, отмечая, что у избирательной системы в США есть свои страховки и предохранители на случай любого развития ситуации.

На страницах газеты историк Даниел Ларсен в статье «А что, если ни Трамп, ни Байден не уступят?» успокаивает избирателей. Он указывает, что избирательная система США имеет «степени защиты», не позволяющие стране свалиться в «пропасть», если по поводу результата выборов будут сомнения. Вот что он пишет:

В конечном итоге все демократические передачи власти основаны на том, что одна сторона проявляет готовность уступить власть другой. Без такой уступки на каком-то этапе вопрос о власти решается силой: или решение принимают военные, или начинается гражданская война. Растет озабоченность по поводу того, что США приближаются к точке, когда описанная выше уступка становится просто невозможной: но если это и произойдет, то проблема тут будет с нынешним состоянием американской политики, а не с законодательством США.

Что касается самой машины определения результатов выборов, то в этом смысле американская система очень надежна. Процесс уступки власти в США растянут на период двух с половиной месяцев и вмонтирован в целый лабиринт юридических процедур. Они проходят две стадии: стадию подсчета голосов на уровне штатов с последующим голосованием Комиссии выборщиков в середине декабря, а потом вторую стадию в январе, когда Конгресс должен подсчитать голоса выборщиков.

Законодательные собрания штатов в США имеют «страховочную власть», которая позволяет им порой даже проигнорировать голосование граждан в своем штате и назначить выборщиков своими силами. Это часто изображалось как «большая опасность» для избирательной системы, позволяющая ей в какой-то момент пойти под откос. Но зато эта власть местных парламентов дает еще одну возможность одной из сторон уступить власть. Небольшая группа законодателей на уровне штата может презреть партийную дисциплину и принять решение в пользу одного из кандидатов. Так, выборы в 2000-м году были одними из самых оспариваемых в истории, их исход решился во Флориде с преимуществом для Джорджа Буша-младшего в одну сотую процента… Тем не менее, решение местных законодателей о уступке в пользу кандидата-республиканца решило судьбу выборов еще до второй стадии — подсчета голосов Конгрессом. Эта стадия, когда Конгресс проводит сессию в январе, чтобы подсчитать голоса, дает новые возможности для уступки… Потенциально небольшая группа членом нижней палаты или сенаторов может нарушить партийную дисциплину решить спор в пользу той или иной стороны, - говорится в статье издания.

Перевод подготовлен ИноСМИ