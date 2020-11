Китайская компания начала строительство новой ТЭС в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Сырдарьинской области начато строительство новой тепловой электростанции (ТЭС) мощностью 1500 МВт. При эксплуатации ТЭС годовая экономия природного газа составит порядка 2 млрд кубических метров, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время на строительной площадке начата подготовка земельного участка к строительству объекта.

В рамках проекта определен генеральный подрядчик – китайская компания China Gezhouba Group Corporation (CGGC), которая построит объект на условиях «под ключ». Электростанция будет расположена в Боевутском районе и в г.Ширин Сырдарьинской области.

Как сообщалось ранее, КПД установок будет превышать 60%, что позволит экономить почти половину природного газа, используемого в настоящее время на действующей в этом регионе теплоэлектростанции.

Стоимость строительства объекта не уточняется.

Инвестиционное соглашение о создании новой ТЭС между Мининвествнешторгом, The International Company for water and power projects (Международная компания водно-энергетических проектов, Саудовская Аравия,) и проектной компанией Acwa Power Sirdarya было утверждено в начале августа этого года.