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  4 ноября 2020
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В Туркменистане установлены сборы за транзит с иностранных владельцев грузовых прицепов

CentralAsia (TM) -  Гурбангулы Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому с владельцев грузовых автоприцепов и полуприцепов при въезде в страну и в случае неиспользования при прохождении транзитом по её территории автотягачей иностранных государств установлены соответствующие сборы и платежи с 15 ноября, сроком на один год.

Документ касается владельцев грузовых автоприцепов и полуприцепов из стран-участниц Соглашения о транспортно-транзитном коридоре Иран-Оман- Туркменистан-Узбекистан и Соглашения по маршруту Ляпис Лазули, или иностранных автоприцепов и полуприцепов, следующих через территорию этих государств при въезде в Туркменистан и в случае неиспользования при прохождении транзитом по его территории автотягачей иностранных государств.

Документом, принятым в целях упорядочения грузоперевозок иностранными прицепами и повышения конкурентоспособности транспортного комплекса Туркменистана в международной системе грузоперевозок, установлено, что эти сборы и платежи будут взыматься уполномоченными банками и направляться в Государственный фонд развития Золотого века Туркменистана.

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