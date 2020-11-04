[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Измире завершились поисково-спасательные работы после землетрясения
// AFP

CentralAsia (CA) -  В турецком городе Измир прекратили поисково-спасательные работы после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NTV.

Число жертв землетрясения достигло 114 человек, пострадали — 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Сейчас начался разбор завалов с помощью тяжелой техники.

Землетрясение силой 6,6 баллов произошло 30 октября в городе Измир. Всего было зарегистрировано 713 афтершоков, в том числе 44 магнитудой более 4.

print
  • Вторая волна коронавируса не последняя, - Научный совет Франции
  • В Казахстане за сутки от COVID-19 выздоровели более 200 человек
  • Казахстан усиливает меры по борьбе с коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com