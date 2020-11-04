В Измире завершились поисково-спасательные работы после землетрясения
- Азия и мир, общество
- 17:16, 04 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В турецком городе Измир прекратили поисково-спасательные работы после землетрясения. Об этом сообщил телеканал NTV.
Число жертв землетрясения достигло 114 человек, пострадали — 1035, из них 137 продолжают лечение в больницах. Сейчас начался разбор завалов с помощью тяжелой техники.
Землетрясение силой 6,6 баллов произошло 30 октября в городе Измир. Всего было зарегистрировано 713 афтершоков, в том числе 44 магнитудой более 4.