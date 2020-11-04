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  4 ноября 2020
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Из Волгограда еще 14 поездов вывезут мигрантов в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Еще на месяц продлили курсирование поездов из Волжского в Ташкент. Ранее сообщалось, что крайний рейс будет 2 ноября, однако, теперь он запланирован на 2 декабря.

Из Волжского еще 14 поездов отправятся в Ташкент, сообщает издание bloknot-volzhsky.ru.

В сентябре Волжский стал своеобразным центром сбора жителей Узбекистана, которые во время пандемии не смогли вернуться домой из-за закрытых границ. Для них были развернуты палаточные городки в Ростовской области, но затем их массово привезли в Волжский, чтобы отправить домой на поезде. Из города-спутника Волгограда с 25 сентября организовывали составы для отправки мигрантов на родину.

Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.

Ждущих свою очередь на отбытие поселили на территории строящейся мечети на острове Зеленый в Волжском. Для них там же разбили палаточный городок.

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