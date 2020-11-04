Из Волгограда еще 14 поездов вывезут мигрантов в Ташкент

- Узбекистан, общество
- 17:43, 04 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Еще на месяц продлили курсирование поездов из Волжского в Ташкент. Ранее сообщалось, что крайний рейс будет 2 ноября, однако, теперь он запланирован на 2 декабря.
Из Волжского еще 14 поездов отправятся в Ташкент, сообщает издание bloknot-volzhsky.ru.
В сентябре Волжский стал своеобразным центром сбора жителей Узбекистана, которые во время пандемии не смогли вернуться домой из-за закрытых границ. Для них были развернуты палаточные городки в Ростовской области, но затем их массово привезли в Волжский, чтобы отправить домой на поезде. Из города-спутника Волгограда с 25 сентября организовывали составы для отправки мигрантов на родину.
Вывоз граждан Узбекистана осуществляется в рамках существующих международных договоренностей между правительством РФ и Узбекистана.
Ждущих свою очередь на отбытие поселили на территории строящейся мечети на острове Зеленый в Волжском. Для них там же разбили палаточный городок.