В США впервые избрана сенатор-трансгендер
- Азия и мир, общество
- 17:58, 04 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Сара Макбрайд победила на выборах в сенате в Делавэре и стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США, пишет The New York Times.
«Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо», - написала она у себя на странице в Инстаграме.
Сообщается, что она проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.
Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.