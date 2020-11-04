В США впервые избрана сенатор-трансгендер

// Jason Minto/Associated Press

CentralAsia (CA) - Сара Макбрайд победила на выборах в сенате в Делавэре и стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США, пишет The New York Times.



«Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо», - написала она у себя на странице в Инстаграме.



Сообщается, что она проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.

Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.