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  4 ноября 2020
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В США впервые избрана сенатор-трансгендер
// Jason Minto/Associated Press

CentralAsia (CA) -  Сара Макбрайд победила на выборах в сенате в Делавэре и стала первым трансгендером, избранным на эту должность в США, пишет The New York Times.

«Мы сделали это. Мы победили на всеобщих выборах. Спасибо», - написала она у себя на странице в Инстаграме.

Сообщается, что она проходила стажировку в Белом доме во время президентского срока Барака Обамы. После этого она лоббировала в Генеральной ассамблее штата Делавэр проект о правах трансгендеров.

Через три года Макбрайд стала первым трансгендером, который выступил на национальном съезде Демократической партии.

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