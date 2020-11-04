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  4 ноября 2020
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Глава МИД Кыргызстана 5-6 ноября посетит Узбекистан с рабочим визитом
Руслан Казакбаев
Руслан Казакбаев

CentralAsia (UZ) -  Узбекистан 5-6 ноября 2020 года посетит с рабочим визитом делегация Кыргызской Республики во главе с Министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В программе визита предусмотрены встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других республиканских ведомствах.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.

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