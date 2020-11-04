Глава МИД Кыргызстана 5-6 ноября посетит Узбекистан с рабочим визитом

Руслан Казакбаев

CentralAsia (UZ) - Узбекистан 5-6 ноября 2020 года посетит с рабочим визитом делегация Кыргызской Республики во главе с Министром иностранных дел Русланом Казакбаевым, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В программе визита предусмотрены встречи в правительстве, министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли, других республиканских ведомствах.

В ходе предстоящих переговоров планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах.