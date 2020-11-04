В Италии ввели комендантский час из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Новый декрет Совета министров Италии вводит в стране ограничение на свободное передвижение вне помещений с 10 вечера. Текст документа, подписанного в ночь на среду премьером Джузеппе Конте, опубликован на сайте правительственного дворца Киджи, пишет РИА Новости.

Очередной пакет мер вступит в действие в ночь на четверг и продлится до 3 декабря. Главной его деталью станет комендантский час с 22 до 5 часов утра: передвижение по улице будет разрешено только по состоянию здоровья, по работе и учебе или в случае крайней необходимости.

Кроме того, как уже объявлял Конте, в целом по стране закроются музеи и галереи, а в субботу и воскресенье прекратят работу крупные торговые центры. Вместимость общественного транспорта сокращается наполовину, а ученики старших классов переходят на дистанционное обучение.