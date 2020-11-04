В Туркменистане срок карантина для прибывших виз-за рубежа увеличили до 21 дня

CentralAsia (TM) - Срок карантина для граждан Туркменистана, прибывших из-за рубежа, увеличен с 14 до 21 дня. Об этом 3 ноября сообщило официальное издание Orient, не уточняя, какое ведомство предоставило эту информацию.

Ранее сообщения о том, что некоторые люди проводят в карантинных лагерях 21 день, уже появлялись в независимых СМИ. Однако не все источники это подтверждали.

Orient подчеркивает, что «в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы». Официальные СМИ регулярно транслировали эту позицию летом, но 22 сентября президент Гурбангулы Бердымухамедов на онлайн-открытии Генассамблеи ООН зачитал речь, в которой ни разу не заявил ни об отсутствии коронавируса в Туркменистане, ни о его наличии. Он говорил лишь об опасности этой инфекции в мировом масштабе, сообщает turkmen.news.

Регулярное сообщение Туркменистана с другими странами прервано, однако с августа власти организуют вывозные авиарейсы для граждан, оставшихся за рубежом. Прибывшие этими рейсами помещаются в карантинные лагеря. На днях turkmen.news удалось получить фотографии из лагеря в Лебапском велаяте и комментарии источника, отбывшего карантин. На снимках можно видеть, что граждане содержатся в антисанитарных условиях. Источник рассказал, что приемлемое питание, чистое белье и даже чистую воду можно получить только в виде передач от родственников. У обитателей лагеря отбирают телефоны, поэтому в интернете появляется очень мало фотографий оттуда.

На сегодняшний день Туркменистан и Северная Корея остаются последними государствами с населением более 1 миллиона человек, власти которых настаивают на отсутствии коронавируса.