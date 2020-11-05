В Монголии Новый Год пройдёт без корпоративов и публичных мероприятий

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра, председатель Государственной чрезвычайной комиссии Я. Содбаатар проинформировал о решениях правительства.

«В мире ситуацию с COVID-19 называют второй волной. Было принято решение не проводить новогодние мероприятия. Праздники на семейном уровне открыты», - сказал он.

«Одно из множества сложных решений, которые необходимо принять во время COVID-19, — не встречать Новый год. Для правительства Монголии жизни граждан превыше всего. Подумав о рисках, правительство решило не встречать Новый год. В сфере услуг это серьезная проблема, но важно уважать интересы 3,3 миллиона человек. Нет другого выхода, кроме как запретить совместных корпоративов государственных органов. В течение Нового года обслуживающие сервисные организации будут работать в обычном режиме. Совместные мероприятия с участием 30-40 человек запрещены».

Министр образования, культуры и науки Л. Цэдэвсурэн так прокомментировала школьные каникулы: «Занятия продлятся до 18 декабря, а каникулы до 1 февраля. Второй полугодия учёбного года начнется 1 февраля. Если ситуация с COVID-19 ухудшится, мы готовы перемещать онлайн-режиме. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения мы реализуем такие меры, как здоровые школы и здоровые детские сады. Мы согласны с тем, что максимально эффективно продолжать занятия в классе».

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