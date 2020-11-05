ООН приняла резолюцию о статусе Монголии как государства, свободного от ядерного оружия

CentralAsia (MNG) - 3 ноября Первый комитет 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обсудил и одобрил проект резолюции о международной безопасности Монголии и ее статусе государства, свободного от ядерного оружия.

Резолюция Монголии обсуждается и утверждается Генеральной Ассамблеей ООН каждые два года, начиная с 1998 года. Это вклад нашей страны в глобальные усилия по укреплению международного мира и безопасности, а также по обеспечению нераспространения ядерного оружия, -отмечают монгольские СМИ.

В общей сложности 29 стран стали соавторами резолюции о международной безопасности Монголии и ее статусе государства, свободного от ядерного оружия.

Фактически, ядерные державы, способствовали принятию ряда мер по предотвращению приобретения ядерного оружия другими государствами, и согласились на минимальные шаги по разоружению, такие как: сокращение запасов ядерного оружия, исключение некоторых категорий ядерного оружия из числа их арсеналов, и более того, отказ от выражения угроз о применении ядерного оружия в отношении государств, не обладающих ядерным оружием, за исключением определенных условий.

В случае упоминания стран, обладающих ядерным оружием, в данном пособии предполагается разделение государств на две категории: - ядерные державы, к которым относятся пять государств, официально признанные по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве государств, обладающих ядерным оружием (Китай, Франция, Российская Федерация, Великобритания и США), и государства, обладающие ядерным оружием, но не являющиеся участниками ДНЯО (Корейская Народно-Демократическая Республика, Индия, Израиль и Пакистан). В пособии также предполагается разделение государств на две другие категории: союзники ядерных держав и государства, не обладающие ядерным оружием.

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