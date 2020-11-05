36-й универсальный периодический обзор: заявление Великобритании по Монголии

CentralAsia (MNG) - Универсальный периодический обзор (УПО) представляет собой уникальный механизм обзора информации по правам человека во всех государствах-членах ООН. УПО входит в структуру Совета по правам человека и предоставляет возможность каждой стране информировать о предпринятых ею мерах с целью улучшения положения в области прав человека, а также выполнять свои обязательства в данной сфере. УПО стремится гарантировать равный подход ко всем государствам во время анализа ситуации в области прав человека, что является одной из главных характеристик Совета. Данный механизм призван достичь конечную цель, заключающуюся в улучшении положения в области прав человека во всех странах и борьбе с правонарушениями в любой точке планеты. В настоящее время не существует ни одного подобного универсального механизма.

Великобритания выступила с заявлением по Монголии на 36-й сессии Универсального периодического обзора (УПО), поделившись рекомендациями по улучшению положения в области прав человека.

Соединенное Королевство приветствует конструктивный подход Монголии к последнему УПО и существенный прогресс с тех пор.

В частности, были приняты позитивные меры по рекомендациям, касающимся прав ЛГБТ, в частности, включая права ЛГБТ в недавнем законе о борьбе с дискриминацией.

Мы призываем правительство Монголии взять на себя заметную инициативу и предоставить ресурсы для обеспечения полного выполнения этого закона. Мы по-прежнему привержены делу содействия этому прогрессу.

Мы рекомендуем Монголию:

1.Укрепить внутреннее законодательство, чтобы обеспечить криминализацию всех форм современного рабства, включая криминализацию торговли людьми в соответствии с Протоколом Организации Объединенных Наций о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее;

2. Принять открытый, основанный на заслугах процесс отбора национальных кандидатов для выборов в договорный орган ООН;

3.Защищать свободу выражения мнения, отменив статью 6.21 Закона об административных правонарушениях.

Спасибо, -передает правительственный сайт Ведикобритании gov.uk.

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