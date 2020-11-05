Посольство США в Монголии провело мероприятие по наблюдению за президентскими выборами в США. Фото

CentralAsia (MNG) - 4 ноября посольство США в Монголии организовало мероприятие по наблюдению за 59-м выборами в США. В мероприятии приняли участие послы иностранных государств в Улан-Баторе, а также представители монгольских социальных, деловых, политических и религиозных кругов.





Майкл Клечески, посол США в Монголии, отметил, что выборы являются одним из важных процессов и ценностей для демократии как в США, так и в Монголии.

«Приятно видеть столько друзей, которые присоединяются к нам в Монголии, чтобы отпраздновать демократию в Америке! Спасибо официальным представителям Монголии за участие в мероприятии в день выборов. Мне нравится следить за выборами в Монголии. Твердая приверженность демократии — вот что делает наше партнерство особенным. Молодежь проголосовала за последние выборы в Монголии, и мне понравилось встречаться с таким количеством молодых лидеров на нашем предвыборном мероприятии. Замечательно видеть молодых людей, интересующихся политикой, дома и в США», написал на своей странице соцсети г-н Майкл Клечески.





«Монголы узнают об истории президентских выборов в США и коллегии выборщиков на мероприятии, посвященном выборам в посольство США», написали на сайте посольства США в Улан-Баторе.

























































Фото: посольство США в Монголии

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