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  5 ноября 2020
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«Export Mongolia-2020» пройдет онлайн

CentralAsia (MNG) -  В этом месяце Монголия проведет в Интернете международный форум и выставку, чтобы увеличить экспорт в условиях пандемии COVID-19.

Ожидается, что «Export Mongolia-2020»-«Экспорт Монголии-2020» будет совместно организован Министерством продовольствия и сельского хозяйства, Министерством иностранных дел, Фондом развития малых и средних предприятий и Национальным агентством развития 19-20 ноября.

По словам организаторов, мероприятие направлено на то, чтобы представить миру продукцию монгольских брендов, открыть инвестиционные возможности, присоединиться к экспортным сетям, диверсифицировать экспорт, увеличить внешнюю торговлю и создать кластер для экспорта.

В рамках мероприятия будут проводиться бизнес-форумы, встречи, виртуальные выставки, тренинги и семинары, а вся соответствующая информация будет распространяться через зарубежные дипломатические миссии в Монголии и дипломатические миссии Монголии за рубежом.

Стоимость общего экспорта Монголии снизилась до 5,1 миллиарда долларов США за первые три квартала этого года, что на 13,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за длительных мер сдерживания пандемии COVID-19, по данным Национального статистического управления страны.

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